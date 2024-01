Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Filhos de Alain Delon em litígio pela guarda do ator

Aos 88 anos, o ator francês Alain Delon quer morrer: "Quero morrer, a vida acabou." Foi o que declarou em julho de 2023 à polícia no âmbito de uma queixa interposta pelos seus três filhos, Anthony, Anouchka e Alain-Fabien, por maus-tratos contra Hiromi Rollin, que o acompanhava há 30 anos e com ele vivia. Meses mais tarde, são os filhos que estão em guerra entre si devido à saúde do ator.