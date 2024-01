Sarah Ferguson tem cancro de pele. 'Apesar do choque estou animada'

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Sarah Ferguson, duquesa de York, anunciou que lhe foi diagnosticado cancro de pele. Menos de um ano depois de ter sido diagnosticada com cancro de mama. Apesar "do choque", a mãe das princesas Beatrice e Eugenie garante estar "animada e agradecida pelas mensagens de apoio".







Fergie, como é conhecida, esteve com a família real na missa de Natal. REUTERS/Chris Radburn

Numa mensagem escrita no Instagram, Sarah Ferguson, que recentemente voltou a ser vista com a família real britânica em eventos públicos, partilhou que "foi graças à ótima vigilância do dermatologista que o melanoma foi detetado quando foi", dando a entender que a doença foi descoberta a tempo de ser controlada.A ex-mulher do príncipe André foi submetida a uma mastectomia e uma cirurgia reconstrutiva no verão passado. A duquesa contou ainda que vários sinais lhe foram retirados para análise durante esse tratamento e que foi assim que foi feito o diagnóstico. "Acredito que a minha experiência sublinha a importância de controlarmos o tamanho, a forma, a cor, a textura e o aparecimento de novos sinais que podem ser sinal de melanoma e que faça quem está a ler esta mensagem ser cuidadoso."Sarah Ferguson agradeceu ainda aos médicos e à clínica onde tem recebido tratamento, informando que está a descansar junto da família, em casa. "Sinto-me abençoada por ter o seu amor e apoio", escreveu.Este foi o terceiro anúncio de problemas de saúde na família real britânica na última semana. Na semana passada, e com apenas uma hora de diferença, foi anunciada uma intervenção cirúrgica a Kate Middleton, que ainda se encontra internada, e uma intervenção para corrigir a próstata aumentada a que o rei Carlos se vai submeter esta semana.