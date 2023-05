Onde esteve Meghan Markle durante a coroação de Carlos III?

Este sábado decorreu, no Palácio de Buckingham, a coroação do rei inglês Carlos III. No evento, estiveram presentes altas figuras da família real, mas houve alguém que ficou de fora das cerimónias: Meghan Markle.







A duquesa de Sussex acabou por ficar na Califórnia com os dois filhos, Lilibet e Archie, porque este último celebrava no mesmo dia o seu quarto aniversário. De acordo com a revista People, a festa terá sido feita na casa da família e de forma muito "discreta".Já Harry, marido de Meghan, marcou presença na coroação do seu pai e de Camilla, agora rainha consorte, mas durante pouco tempo.Uma vez que ficou de fora do aceno do camarote (uma das fases protocolares mais míticas da coroação), o herdeiro acabou por viajar para os Estados Unidos poucas horas depois.Ainda assim, o atual rei de Inglaterra quis fazer um brinde "àqueles que lá não estavam" e desejou um "feliz aniversário" ao seu neto. Porém, de acordo com a imprensa britânica, o momento não terá sido "muito doce".