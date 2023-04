Atriz Millie Bobby Brown fica noiva aos 19 anos

No verão de 2021, começavam a surgir os rumores de um possível relacionamento entre a atriz Millie Bobby Brown, uma das protagonistas da série Stranger Things, e Jake Bongiovi, produtor e filho do músico Jon Bon Jovi.







Uma fotografia do casal num carro levantava a suspeita que, um ano mais tarde, na gala dos BAFTA, era confirmada com os dois a comparecer na passadeira vermelha de mãos dadas. E agora podemos dizer que não tardou muito até os jovens darem o próximo passo: o casamento.Foi através da rede social Instagram que, esta terça-feira, a atriz de apenas 19 anos, partilhou uma fotografia a preto e branco com Jake, um ano mais velho, onde é visível um anel de noivado com diamantes."I've loved you three summers now, honey, I want 'em all" (em português "amo-te há já três verões e quero todos eles") foi a frase escolhida para a publicação que rapidamente incendiou as redes sociais.Millie Bobby Brown, que conta com mais de 62 milhões de seguidores nas redes sociais viu, em pouco mais de quatro horas, a fotografia alcançar mais de 4 milhões de "gostos" e perto de 32 mil comentários.Jake Bongiovi também partilhou duas imagens do casal, na praia - aparentemente no momento do pedido - com a descrição "para sempre".De acordo com o El País, no início do ano a artista tinha revelado que o casal se havia conhecido através das redes sociais, rapidamente se tornaram "bons amigos" e que agora via no namorado – e noivo – o seu "companheiro de vida".