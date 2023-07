Príncipe George fez 10 anos. Quais são as suas paixões?

George, o mais velho dos três filhos de William e Kate fez 10 anos, no sábado, 22. Para assinalar a data, a página oficial dos príncipes de Gales divulgou uma fotografia do segundo na linha de sucessão ao trono britânico, em que ele aparece sentado numa escada, descontraído e sorridente. Desde os 7 anos que o neto de Carlos e Diana sabe qual é o seu destino e já acompanha os pais em atos oficiais. Embora, George esteja ciente do seu papel no futuro, Kate e William querem que ele tenha uma infância o mais normal possível. "William fala com George sobre o que significa ser membro da família real, de uma maneira muito simples. Explica as coisas como se lhe estivesse a ler uma história. Assim, acaba por ser uma coisa divertida", contou uma fonte próxima à revista Us Weekly.





Segundo a especialista em realeza británica, Katie Nicholl, no livro The New Royals, William e Kate tentam educar os filhos para que ganhem "consciência do papel que têm", mas o mais velho já se serviu do seu estatuto para se defender. Um dia no colégio, teve de esclarecer um companheiro sobre quem é: "O meu pai vai ser rei, por isso é melhor que tenhas cuidado". George estuda com os irmãos, Charlotte, de 8 anos, e Louis, de 5, na exclusiva escola Lambrook, perto de Windsor, mas irá seguir os passos do pai e do tio, o príncipe Harry, em Eton, mas só quando completar 13 anos. O internato é um das mais reconhecidos e tradicionais do país, com uma propina anual de cerca de 54 mil euros. Mais tarde, George, que adora aviões, deverá fazer o serviço militar, que também é uma tradição na família real.George Alexander Louis, que nasceu em 22 de julho de 2013, no St Mary's Hospital, em Londres, tem vivido no centro das atenções e de acordo com várias sondagens é a criança real mais famosa do mundo. Na coroação do avô, Carlos III, esteve em destaque na sua função de pajem, segurando a capa do Rei. E esta não foi a primeira vez que serviu de pagem. George fez a sua estreia no casamento de Harry e Meghan, em 2018, fazendo parte do séquito que acompanhou a duquesa de Sussex ao altar.O seu futuro está traçado: um dia será rei. Porém, até ao momento em que suba ao trono, depois do reinado do pai, poderá tomar as suas decisões. George é um miúdo alegre, que gosta de fotografia, de ajudar a mãe na jardinagem e na cozinha, e é fascinado por tempestades. Adora futebol e é um fervoroso apoiante da seleção inglesa. Assistiu à final do Europeu 2020, entre Inglaterra e Itália, no estádio de Wembley, e não conteve a emoção durante o jogo que terminou com a derrota da sua equipa, nos penáltis. A imagem do pequeno príncipe visivelmente desolado correram mundo. George, que aprendeu a esquiar com 2 anos, também é fã de ténis e teve o privilégio de ter uma aula particular com o seu ídolo, o tenista suíço, Roger Federer, que elogiou o príncipe dizendo que ele tem um "bom swing". Recentemente, assistiu com os pais e com a irmã à final, em Wimbledom, entre Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Durante as mais de quatro horas de jogo, os irmãos fizeram figas e celebraram a vitória do espanhol.