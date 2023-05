Cabelos de famosos à venda

Podem ser compradas amostras de Napoleão, da Rainha Vitória, de Elvis Presley, do Rei Carlos III, de Marilyn Monroe, de John Lennon e outros. Os preços vão dos 500 euros aos quase 300 mil.

Gostava de ter uma mecha de cabelo do recém-coroado Rei Carlos III? Custa 399 libras (€457) e foi recolhida por George Crisp, barbeiro da Geo F Trumper Barbers, em Londres, que frequentava o Palácio de Buckingham para fazer a manutenção da cabeleira do filho da Rainha Isabel II. “Está colocado num cartão perfeito para emoldurar”, lê-se no Fraser Collectibles, um site de vendas britânico.