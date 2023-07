O clássico padrão das bolinhas já é a assinatura do seu guarda-roupa, revelando uma imagem de princesa sofisticada e moderna.

Kate Middleton é uma das mulheres mais fotografadas do mundo e tudo o que veste torna-se tendência. Um dos seus estampados favoritos é o polka dots, as clássicas bolinhas, que a mulher do príncipe William usa em diversas ocasiões – uma forma de fugir da formalidade imposta pelas cerimónias reais, mantendo a elegância exigida a uma princesa britânica.