Cantor Tony Bennett morre aos 96 anos

Autor de "I Left My Heart in San Francisco" tinha sido diagnosticado com Alzheimer.

O cantor norte-americano Tony Bennett morreu esta sexta-feira, em Nova Iorque, aos 96 anos. A notícia foi avançada pela sua publicitária, Sylvia Weiner, à imprensa internacional.







REUTERS/Carlo Allegri

O artista foi diagnosticado com doença de Alzheimer em 2016 mas continuou a cantar e dar concertos até agosto de 2021. A sua última apresentação foi ao lado de Lady Gaga, com o espetáculo One Last Time, no Radio City Music Hall.Tony Bennett iniciou a sua carreira no mundo da música nos anos 50, sempre com o tom melancólico característico do jazz. Foi notado por vários duetos que atravessaram gerações e teve uma carreira internacional considerada lendária. Fez mais de 150 gravações, vendeu 60 milhões de discos, ganhou mais de 30 prémios e deu milhares de concertos.Com mais de 70 anos de carreira, conseguiu ser uma referência não apenas para os da sua época mas também para os mais novos.