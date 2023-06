Carlos III celebra primeiro aniversário enquanto rei de Inglaterra

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O Rei Carlos III presidiu, pela primeira vez, o desfile "Trooping the Colour", uma cerimónia oficial que marca o aniversário do chefe de Estado do Reino Unido.





O monarca apresentou-se de uniforme vermelho, a cavalo - de forma a homenagear e recordar a mãe, a rainha Isabel II - e foi saudado por dezenas de soldados e cerca de oito mil espectadores. Atrás seguia o filho mais velho, Príncipe William, e os seus dois irmãos, a princesa Ana e o Duque Eduardo.Já a rainha Camila e a princesa Kate deslocaram-se numa carruagem, juntamente com George, Charlotte e Louis.Depois de tocar o hino, God Save the King, a família real deslocou-se para o Palácio de Buckingham para assistir à passagem aérea de 70 aeronaves militares.O "Trooping the Colour" é um evento anual, organizado desde 1760, e que geralmente é realizado em junho de forma a aproveitar o bom tempo que se faz sentir na capital britânica. Já o aniversário oficial de Carlos III é no dia 14 de novembro, altura onde fará 75 anos.