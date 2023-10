Meryl Streep está separada há mais de seis anos. Casamento durou 45 anos

Meryl Streep e o seu marido de há 45 anos, Don Gummer, estão afinal separados há seis. A atriz, de 74 anos, e o escultor, de 76, vivem vidas separadas, confirmou o porta-voz do casal ao Page Six.







REUTERS/Mario Anzuoni

"Don Gummer e Meryl Streep estão separados há mais de seis anos, e apesar do carinho que os une, decidiram ter vidas separadas", refere o comunicado. A notícia foi confirmada no mesmo dia - sexta-feira - em que a atriz foi homenageada nos Prémios Princesa das Astúrias, em Espanha, e onde apareceu com aliança de casamento.No entanto, a última vez que o casal apareceu junto em público foi nos Óscares de 2018. No ano anterior, em 2017, a atriz agradeceu ao marido, durante a aceitação do Óscar de Melhor Atriz pelo seu papel em A Dama de Ferro. "Primeiro, quero agradecer ao Don porque quando agradeces ao teu marido no fim do discurso, eles põem a música a tocar por cima. Quero que ele saiba que tudo o que mais valorizo nas nossas vidas foi ele que me deu."O casal tem quatro filhos: o cantor e compositor Henry Wolfe, de 43 anos, e as atrizes Mamie Gummer, 40, Grace Gummer, 37, e Louisa Jacobson, 30. Cresceram todos na quinta do casal na cidade de Salisbury, no Connecticut. Têm ainda cinco netos.Além da quinta onde vivem, o casal tinha um apartamento em Tribeca, Nova Iorque, que vendeu em janeiro de 2020 por quase 15 milhões de euros. A atriz, que já venceu três óscares, comprou, em julho desse ano uma casa em Pasadena, na Califónia, por 3,8 milhões de euros.Nas raras ocasiões em que falou sobre casamento, numa entrevista à Vogue, em 2002, referiu que o segredo era: "Boa vontade e disponibilidade para ceder - e para se calar de vez em quando".Esta é a segunda separação surpresa anunciada em poucos dias. Jada Pinkett-Smith também revelou, no lançamento das suas memórias, que ela e Will Smith estão separados há sete anos, embora ainda não se tenham divorciado.