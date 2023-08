Após 19 anos noiva, Michelle Yeoh casou. Conheça outros noivados longos

Luana Augusto com Leonor Riso

Michelle Yeoh, a primeira mulher asiática que conquistou o Óscar de Melhor Atriz no filme por Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo, subiu ao altar após quase duas décadas de noivado com Jean Todt, antigo piloto de rali francês e ex-presidente da Federação Internacional do Automóvel (FIA).



REUTERS/Danny Moloshok

O casal conheceu-se a 4 de junho de 2004, e o ex-presidente da FIA pediu Michelle em casamento a 26 de julho do mesmo ano, apenas dois meses depois. No dia 27 de julho, em Génova, o casal decidiu dar o nó, passados 6.992 dias desde o noivado.

"19 anos e SIM!!! Estamos casados!!! Obrigado às nossas 'famílias' que nos amam durante todos estes anos. Adoramos-vos e um brinde a muitos mais que virão", escreveu Michelle na sua publicação na rede social Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Michelle Yeoh ??? (@michelleyeoh_official)

Este não foi o único casal que demorou anos a subir ao altar.

View this post on Instagram A post shared by Laura Pausini Official (@laurapausini)

Após 18 anos juntos, a cantora Laura Pausini e o guitarrista Paolo Carta, que já têm uma filha em comum, tornaram-se marido e mulher no dia 22 de março deste ano, em Roma. Após o nascimento da filha Paola, em 2013, o casal pôs fim à primeira tentativa de casamento. A segunda tentativa deu-se em 2021, mas acabou cancelada devido à pandemia.

O casal fez uma cerimónia íntima, e teve um momento especial com uma canção criada apenas para a ocasião.



Amy Adams e Darren Le Gallo REUTERS/Danny Moloshok

Já a atriz Amy Adams e Darren Le Gallo demoraram sete anos a chegar ao altar. Conheceram-se em 2001 numa aula de representação e no ano seguinte, decidiram começar uma relação amorosa. Ficaram noivos em 2008, mas só trocaram votos a 2 de maio de 2015, numa cerimónia íntima em Santa Barbara, na Califórnia.

O casal teve uma filha, Aviana Olea Le Gallo, que nasceu a 15 de maio de 2010. Decidiram adiar o casamento durante alguns anos devido à atriz estar no início da carreira e com uma agenda preenchida.



Sasha Baron Cohen e Isla Fisher REUTERS/Mario Anzuoni

Sasha Baron Cohen e Isla Fisher conheceram-se em 2001 numa festa em Sidney. Em 2004, o casal comunicou que se queria casar, mas só seis anos depois trocaram as alianças depois de a atriz se converter ao judaísmo, religião de Cohen. O casal casou secretamente em Paris e atualmente tem três filhos.

Outro exemplo de uma estrela que tem uma relação duradoura e que ainda não se casou, apesar de ter manifestado essa intenção, é Oprah Winfrey, cujo namorado é Stedman Graham.



Oprah Winfrey e Stedman Graham REUTERS/Mario Anzuoni

A apresentadora de televisão e o escritor de livros de autoajuda começaram a sua relação em 1986, e em 1992 anunciaram a sua intenção de casar, mas não chegaram a cumprir a promessa.

Oprah revelou em 2017 a razão de nunca terem chegado a casar. Numa entrevista à revista Vogue, a apresentadora revelou que se ela e Stedman tivessem casado não estariam juntos, porque um casamento requer "estar no mundo de uma maneira diferente". Numa carta à The Oprah Magazine em 2020, escreveu: "Tinha dúvidas, percebi que na verdade não queria um casamento, queria ser convidada, queria saber que ele achava que eu era digna de ser sua mulher, mas não queria os sacrifícios, os compromissos, o compromisso diário necessário para fazer um casamento funcionar. A minha vida com o programa era a minha prioridade, e ambos sabíamos isso".



Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez REUTERS/Susana Vera

Um dos casais mais conhecido internacionalmente, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez, estão juntos desde 2016 e ainda não há data para o casamento.

Georgina e o famoso futebolista português manifestaram no documentário Soy Georgina vontade de se casarem. "Eu e o Cristiano somos casados aos olhos de Deus e isso é tudo o que importa para mim", explicou a modelo no documentário. "Ele protege-nos e mantém-nos juntos, um dia acontecerá uma cerimónia", acrescenta.

Em varias ocasiões, Georgina demonstrou a vontade de se casar com Ronaldo, mas este menciona que tinha de haver "um click" para fazer o pedido, aguardando assim o momento certo.