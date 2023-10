Regina Duarte tem nova (e inusitada) carreira

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Aos 76 anos, a atriz brasileira Regina Duarte anunciou uma nova carreira. Depois de ter sido a diva das novelas durante décadas e de ter assumido um cargo no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, a inesquecível viúva Porcina, da novela Roque Santeiro, é agora artista plástica. Inaugurou a sua primeira exposição, em São Paulo, chamada A Natureza e Eu, com obras de arte botânica feitas por si.

Paixão avassaladora por folhas caídas

A mostra consiste numa série de colagens a partir de folhas e flores secas e cascas de troncos de árvore, que ela foi encontrando nas ruas e parques da cidade paulista, desde o início do ano. "O impulso de observar e colecionar folhas secas e caídas me aconteceu em janeiro. Manuseá-las foi paixão avassaladora (sem exagero, até porque tudo comigo tem sido assim). Tenho muito a aprender ainda, eu sei. Não sei é se vou conseguir me conter e passar mais de um dia sequer sem lidar com as mais de mil folhas que recheiam meus livros", escreveu no Instagram, onde tem três milhões de seguidores.





A novela com a maior audiência de sempre

A sua última novela foi Tempo de Amar, em 2017, e em 2020, Regina Duarte terminou o contrato de 50 anos com a Globo para assumir a Secretaria Especial da Cultura, mas não foi além dos três meses. Nos últimos tempos, a atriz tem sido duramente criticada por outros artistas, pelas suas declarações homofóbicas, nas redes sociais. Regina interpretou várias personagens marcantes em novelas que fizeram sucesso também em Portugal, como Malu Mulher, em 1979, mas foi Roque Santeiro, em 1987, que lhe deu popularidade.



Na pele da exuberante Viúva Porcina, num triângulo amoroso com Sinhozinho Malta, (Lima Duarte), e Roque (José Wilker), foi a telenovela com a maior audiência de sempre no Brasil, tendo conseguido um share de 95% no último episódio. Vale Tudo, Rainha da Sucata ou Páginas da Vida foram outros projetos que protagonizou.