Madonna de regresso a Portugal para aniversário

Madonna está de regresso a Portugal, desta vez por um motivo diferente: para celebrar o seu 65º aniversário, que se assinala esta quarta-feira, 16 de agosto. A própria publicou ao longo do dia de ontem fotografias nas ruas de Lisboa, no seu Instagram. O local da festa ainda é desconhecido.

"Há quem diga que alugou um palacete em Lisboa e há outros que dizem que alugou uma quinta em Melides", disse Adriano Silva Martins, cronista do Correio da Manhã.

Foi também através das fotografias que partilhou na rede social, que deu para perceber que a rainha do pop está neste momento instalada no Hotel Pestana Palace. De acordo com Adriano Silva Martins, é nesse hotel que a cantora vai permanecer até ao próximo fim-de-semana.





Três anos depois de ter deixado a sua casa em Portugal, Madonna partilhou imagens a celebrar o aniversário do filho Rocco Ritchie, numa casa de fados. O jovem, que é fruto do casamento com o cineasta Guy Ritchie, fez 23 anos no passado dia 11 de agosto.





A sua chegada a Portugal aconteceu na passada segunda-feira, a 14 de agosto. "Chegou hoje a Lisboa. Aterrou com cerca de 30 amigos vindos de todo o mundo, num avião normal porque ela é uma ambientalista e abdicou do seu avião privado há uns anos", revelou o cronista.

Em novembro, a cantora estará de regresso à capital portuguesa para dar dois concertos no Altice Arena.