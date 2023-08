Um sonho possível: adolescente que inspirou filme desmente história e processa tutores

Michael Oher foi o jovem que inspirou o filme Um sonho possível que conta a história de um adolescente com um talento nato para o futebol americano que foi abandonado pelos pais e acolhido por uma família abastada. A longa-metragem rendeu milhares de euros e foi merecedora de vários prémios mas agora, o protagonista da trama veio dizer que tudo não passa de uma mentira.







Atualmente com 37 anos, o ex-jogador da NFL entrou com um processo no tribunal de Shelby, no Tennessee, contra o casal Sean e Leigh Anne Tuohy. Michael Oher diz que a sua "adoção" foi apenas uma fachada para promover a fundação e os livros de autoajuda da sua tutora e garante que nunca recebeu um cêntimo pela produção cinematográfica que rendeu, apenas em bilheteira, perto de 300 milhões de dólares.Assim, o protagonista quer agora que a sua tutela seja revertida, que a família fique impedida de usar o seu nome ou imagem para benefícios próprios e que sejam avaliados todos os ganhos advindos da história para que ele possa ser monetariamente compensado pelos mesmos.A família Tuohy já se pronunciou publicamente sobre o processo tendo negado todas as acusações e dizendo que "nunca tentou ganhar dinheiro com qualquer um dos seus filhos".Sobre a adoção refere que a mesma não foi legalmente possível tendo em conta que o jovem, à data, já era maior de idade, mas dizem que ainda assim tiveram o cuidado de tratar de tudo em tribunal "certificando-se que a mãe biológica estava presente".Quanto ao dinheiro, Sean Tuohy assegurou à imprensa que apenas receberam lucros do livro de Michael Lewis – que inspirou o filme – e que os mesmos foram divididos por todos os membros da família dando cerca de 14 mil dólares a cada.