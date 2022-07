As celebridades internacionais que escolhem Portugal nas férias

Portugal é cada vez mais um destino de celebridades encantadas por Lisboa, pelo Algarve ou pela Comporta. A fama do “paraíso ecochique” do litoral alentejano não é de agora, pelo que este tem sido o local escolhido por estrelas e até membros da realeza para passarem despercebidos. Muitos não resistem a partilhar imagens da Comporta nas redes sociais – casos de Madonna, que publicou vídeos a andar a cavalo no extenso areal e a praticar ioga no meio do arrozal; ou de Christian Louboutin, o designer dos sapatos da sola encarnada, que abriu as portas da sua casa, em Melides, às revistas de moda. A imprensa internacional já considerou a praia da Comporta uma das “mais chiques da Europa” e talvez por isso todos a queiram conhecer. Veja aqui quem são as estrelas que nos têm visitado.