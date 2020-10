Três anos depois, Madonna vai deixar Lisboa

Uma publicação partilhada por Madonna (@madonna) a 3 de Out, 2020 às 9:04 PDT

Ao editar Madame X, criado em Lisboa e inspirado pelo fado e a morna, que descobriu in loco no exíguo Tejo Bar, em Alfama, com o seu amigo Dino d'Santiago, Madonna desabafou que estava a sentir-se "sozinha e entediada" na cidade, longe dos amigos.