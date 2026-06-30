Infante D. Dinis está noivo de uma condessa austríaca

O filho mais novo dos duques de Bragança vai ser o protagonista do próximo casamento real. A noiva, Anna Schaffgotsch, pertence a uma das famílias aristocráticas mais importantes da Europa Central

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Os duques de Bragança voltam a estar no centro das atenções, com o anúncio do noivado do infante D. Dinis, duque do Porto, e da condessa austríaca Anna Schaffgotsch von und zu Kynast und Greiffenstein. A notícia foi revelada pela Casa Real Portuguesa, na sua página no Instagram. Ainda não se sabe detalhes do casamento, mas sabe-se que a noiva pertence a uma família aristocrática, que antes da Segunda Guerra Mundial era considerada uma das mais poderosas da Europa Central.



D. Dinis, de 26 anos, e a noiva Anna Schaffgotsch, de 24

Nasceu em Viena, na Áustria, há 24 anos, é licenciada em Economia e Ciências Sociais e que está agora a estagiar em Lisboa, na área da educação, e vai prosseguir os estudos na University College London. Anna é filha dos condes Schaffgotsch von und zu Kynast und Greiffenstein, barões de Trachenberg, tem três irmãos e uma vasta experiência no acompanhamento de crianças e jovens, através de campos de férias, cuidados privados e trabalho voluntário com pessoas com deficiência na Roménia.

D. Dinis de Bragança faz 27 anos a 25 de novembro, é apaixonado por História, licenciou-se em Ciências Sociais, na Vrije Universiteit, em Bruxelas, e prossegue a sua formação em Ciência Política e Relações Internacionais. Foi cofundador e sócio da Caravela Consulting, onde fez consultoria estratégica a entidades públicas e privadas, com enfoque no comércio internacional, investimento, relações institucionais e formulação de políticas.

Herdeiro da casa real continua solteiro

O filho mais novo de D. Duarte e D. Isabel de Herédia é descrito como o mais divertido e espontâneo. No colégio São João de Brito, em Lisboa, onde estudou até ao 12.º ano, fez parte da associação de estudantes e participou na organização de ciclo de conferências. Em 2019, revelou à SÁBADO que joga golfe e ténis, e que adora esquiar, nadar e passear em florestas e parques naturais. Costuma ver documentários de vários géneros, debates e palestras de intelectuais, professores ou personalidades da política, e também óperas. A música que mais aprecia é a clássica, sendo Chopin o seu compositor favorito. Tal como o irmão mais velho, D. Afonso, também ouve jazz/blues, música brasileira (Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico Buarque) e os portugueses Capitão Fausto, António Zambujo e Tiago Bettencourt.

Depois do casamento da infanta Maria Francisca com Duarte de Sousa Araújo Martins, a 7 de outubro de 2023, na Basílica do Palácio Nacional de Mafra, D. Dinis é o infante que se segue. Só D. Afonso, o primogénito dos duques de Bragança, permanece solteiro. O principal papel de um herdeiro de uma casa real é garantir descendência, mas o príncipe da Beira assume que ainda não será para já, como revelou à SÁBADO, no último mês de março, quando fez 30 anos: “O casamento é algo importante na vida de qualquer pessoa. Acredito, no entanto, que essas decisões devem surgir no momento certo e de forma natural. Por agora, continuo a minha vida de solteiro”.