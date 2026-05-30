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Casa do filho do duque de Bragança assaltada: foram levados artigos no valor de €27 mil

Luana Augusto
Luana Augusto 30 de maio de 2026 às 22:58
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Episódio decorreu na madrugada de quarta para quinta-feira. Autoridades estão a investigar o sucedido enquanto o assaltante permanece em fuga.

A casa do filho do duque de Bragança, em Lisboa, foi assaltada na noite de quarta para quinta-feira, por volta da uma da manhã. 

O sucessor da liderança da Casa de Bragança, futuro chefe da Casa Real, posa durante a sessão fotográfica.
O sucessor da liderança da Casa de Bragança, futuro chefe da Casa Real, posa durante a sessão fotográfica. Pedro Ferreira/Sábado

Segundo a foram levados da casa de Afonso de Bragança artigos no valor de cerca de 27 mil euros.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) esteve no local e foram recolhidas e analisadas impressões digitais. Uma investigação está em curso, enquanto o assaltante permanece em fuga.

Afonso de Bragança, de 30 anos, é o filho mais velho dos duques de Bragança, D. Duarte e Isabel Herédia. Tem uma licenciatura em Ciências Políticas e Relações Internacionais na Universidade Católica Portuguesa, assim como um mestrado em Economia do Mar, na Universidade Nova de Lisboa.

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