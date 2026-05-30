Casa do filho do duque de Bragança assaltada: foram levados artigos no valor de €27 mil

Episódio decorreu na madrugada de quarta para quinta-feira. Autoridades estão a investigar o sucedido enquanto o assaltante permanece em fuga.

Edição de 26 de maio a 1 de junho

A casa do filho do duque de Bragança, em Lisboa, foi assaltada na noite de quarta para quinta-feira, por volta da uma da manhã.



O sucessor da liderança da Casa de Bragança, futuro chefe da Casa Real, posa durante a sessão fotográfica. Pedro Ferreira/Sábado

Segundo a CNN Portugal, foram levados da casa de Afonso de Bragança artigos no valor de cerca de 27 mil euros.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) esteve no local e foram recolhidas e analisadas impressões digitais. Uma investigação está em curso, enquanto o assaltante permanece em fuga.

Afonso de Bragança, de 30 anos, é o filho mais velho dos duques de Bragança, D. Duarte e Isabel Herédia. Tem uma licenciatura em Ciências Políticas e Relações Internacionais na Universidade Católica Portuguesa, assim como um mestrado em Economia do Mar, na Universidade Nova de Lisboa.