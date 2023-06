Famosos reagem aos escândalos e abrem guerra aos tabloides

Já não chegam os paparazzi para alimentar a indústria dos mexericos. Telemóveis pirateados podem ser a via mais intrusiva. Harry que o diga: o duque de Sussex, de 38 anos, queixa-se no Tribunal Superior de Londres que o Mirror Group Newspapers (MGN, que detém o Daily Mirror, entre outros títulos) ter-se-á servido desta e de outras técnicas ilícitas para publicar fofocas a seu respeito, entre 1991 e 2011, destruindo-lhe a adolescência. Recorde-se que a mãe, a princesa Diana, morreu em agosto de 1997, na sequência de um acidente em Paris, quando o motorista do carro do namorado, Dodi Al-Fayed, tentava escapar dos paparazzi.