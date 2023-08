Tory Lanez condenado a 10 anos de prisão por alvejar Megan Thee Stallion

O rapper canadiano Tory Lanez foi condenado a dez anos de prisão depois de ter sido considerado culpado por ter disparado contra o pé da colega Megan Thee Stallion durante um tiroteio em 2020.





Em dezembro de 2022, o artista foi considerado culpado de três crimes relacionados com o tiroteio e permaneceu detido na prisão até terça-feira, dia em que foi conhecida a condenação final. Os procuradores pediram que Tory Lanez fosse condenado a treze anos de prisão. Já a defesa pediu que o rapper ficasse em liberdade condicional e fosse seguido por um programa de tratamento para o alcoolismo.O anúncio da pena causou um choque imediato nas redes sociais. No Canadá as palavras "10 anos" entraram para as tendências apenas um minuto após o anúncio do veredicto. Muitas pessoas estão a comemorar a sentença e a conclusão de um caso que se arrastou pelos meios de comunicação social durante os últimos anos, mas ainda assim existe uma minoria que defende que Tory foi atropelado pelo sistema de justiça.Megan Thee Stallion testemunhou no tribunal, na passada segunda-feira, que o tiroteio tinha sido bastante traumático: "Desde que fui cruelmente baleada pelo réu, não tive um único dia de paz. Devagar estou a curar-me e a voltar, mas nunca mais serei a mesma".O advogado de Tory Lanez fez uma declaração à imprensa na qual garantiu que o rapper continua a considerar-se como inocente e defendeu que a sua condenação será prejudicial para várias organizações sem fins lucrativos e indivíduos que o rapper apoia financeiramente. Já na terça-feira Jose Baez afirmou que estava "extremamente desapontado" com a sentença uma vez que já existiram vários "homicidas com uma pena menor que dez anos".Tory Lanez falou pela primeira vez em tribunal na terça-feira, 8, altura em que salientou que os dois artistas se uniram por partilharem o trauma de ter perdido a mãe. Ambos costumavam beber álcool e frequentar festas e foi precisamente à saída de uma festa, na casa de Kylie Jenner, em Hollywood, que em julho de 2020 o tiroteio ocorreu.