Vin Diesel acusado de agressão sexual por ex-assistente

Uma antiga assistente pessoal de Vin Diesel processou esta quinta-feira (21) o ator de Velocidade Furiosa, acusando-o de agressão sexual. Segundo consta no processo ao qual a revista Vanity Fair teve acesso, o alegado crime terá sido cometido ainda em setembro de 2010, durante as filmagens do quinto filme de Velocidade Furiosa.







REUTERS/Mario Anzuoni

Numa noite de setembro, Asta Jonasson, de 56 anos, terá sido convidada a esperar no quarto de hotel de Vin Diesel, no hotel St Regis, enquanto este estava com outras pessoas. Assim que se foram embora, o processo refere que o ator "agarrou os pulsos da Sra. Jonasson, um com cada uma das mãos, e puxou-a para a cama". A antiga assistente ainda lhe terá pedido para parar, e a certo momento conseguiu escapar. Perto da porta do quarto de hotel, Vin Diesel aproximou-se novamente da assistente e começou a apalpar-lhe os seios e a beijar-lhe o peito, ignorando assim "as declarações claras de não consentimento da Senhora Jonasson", segundo consta na ação judicial."A Sra. Jonasson tinha medo de contrariar o seu empregador sabendo que tirá-lo daquela sala era decisivo para a sua segurança pessoal e para a segurança do seu emprego, no entanto, esta esperança morreu quando Vin Diesel se ajoelhou, tirou o vestido da Sra. Jonasson até à cintura e a agrediu, passando as mãos pela parte superior das pernas da Sra. Jonasson, incluindo a parte interna das coxas", lê-se.De acordo com o documento, assim que o ator lhe começou a tirar a roupa, Asta "gritou e correu para a casa de banho", onde Vin Diesel a "prendeu contra a parede com o seu corpo", colocou a mão dela no pénis já ereto e masturbou-se.O processo alega ainda que depois de a antiga assistente não ter consentido este ato, "aterrorizada, a Sra. Jonasson fechou os olhos, tentando dissociar-se da agressão sexual e evitando enfurecê-lo"."Poucas horas" depois do incidente, o documento diz que Asta foi contactada pela irmã do ator, Samantha Vincent – que dirige a produtora One Race Films – e que acabou por ser despedida. Por isso, Asta Jonasson processou também a irmã de Vin Diesel.Além de agressão sexual, o processo inclui assim alegações de demissão injusta, discriminação de género, retaliação ilegal e sofrimento emocional. "Ficou claro para ela que estava a ser demitida porque já não era útil. Vin Diesel usou-a para satisfazer os seus desejos sexuais", lê-se no documento.Mark Sinclair, o advogado do ator, comentou a acusação e afirma que o seu cliente "nega esta afirmação na sua totalidade".Asta Jonasson terá sido contratada pela empresa de Vin Diesel, One Race, para trabalhar para o ator em Atlanta - onde Velocidade Furiosa 5 estava a ser produzido. O processo descreve que a sua responsabilidade profissional incluía a organização de festas, o acompanhamento de Vin Diesel às festas, e estar fisicamente perto do ator, caso fossem tiradas fotos dele com mulheres durante os eventos, onde compareceu sem a sua namorada.