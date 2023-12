Jonathan Majors dispensado pela Marvel após ser condenado por agredir a namorada

Depois de na segunda-feira Jonathan Majors ter sido condenado por ter agredido a coreógrafa Grace Jabbari durante uma discussão, em março, a Marvel Studios decidiu dispensar o ator.







Getty images Matt Winkelmeyer

Conhecido por interpretar o vilão da Marvel Kang, o Conquistador, uma das personagens principais do filme Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania que estreou no início deste ano.Antes do final do julgamento a Marvel já tinha anunciado que a estreia do filme Vingadores: A Dinastia Kang, no qual Jonathan Majors deveria desempenhar o papel principal, ia ser adiada. Neste momento ainda não está claro se a personagem Kang, o Conquistador vai ser dada a outro ator ou se vai desaparecer por completo dos filmes.Segundo o The Hollywood Reporter , a Marvel já entrou em contacto com o criador de Vingadores: A Dinastia Kang para refazer o filme e atualmente o seu título provisório é Vingadores 5.Além dos filmes da Marvel, Jonathan Majors também se destacou no filme Magazine Dreams, que estreou no início deste ano e tem sido apontado como um possível candidato aos Óscares.Apesar da decisão do júri ser já conhecida, a sentença, que pode chegar até um ano, só será conhecida a 6 fevereiro de 2024. Jonathan Majors foi considerado culpado por agressão e por causar danos físicos de forma imprudente, no entanto foi absolvido das acusações de assédio agravado e de agressão com a intenção de causar danos físicos.A discussão do casal terá começado depois de Grace Jabbari ter encontrado uma mensagem no telemóvel de Jonathan Majors na qual outra mulher afirmava: "Gostava de te estar a beijar agora".Numa tentativa de recuperar o telemóvel o ator terá agarrado a namorada, torceu-lhe o braço até ficar imóvel nas costas e atingiu-a na cabeça.Durante o julgamento os procuradores partilham várias mensagens trocadas entre o casal nas quais consideravam claro que o ator tentava "exercer controlo" sobre a namorada através de violência física e emocional. "Sou um monstro. Um homem horrível. Incapaz de amar", referia uma mensagem enviada em setembro de 2022 durante uma conversa em que afirmava que se ia matar.Noutra interação o ator sugeriu que a coreógrafa não fosse ao hospital apesar de ter ferimentos na cabeça e pediu que Grace Jabbari fosse mais como Coretta Scott King, mulher de Martin Luther King, ou Michelle Obama fazendo alguns "sacrifícios" porque, segundo Jonathan Majors: "Estou a fazer grandes coisas, não apenas por mim, mas pela minha cultura e pelo mundo".Após a decisão do júri, o advogado do ator emitiu uma declaração onde afirma que Jonathan Majors continua a acreditar na sua inocência, "ainda tem fé no processo e espera limpar totalmente o seu nome".