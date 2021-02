Britney Spears quase em liberdade 13 anos depois

Desde 2008 está sob a tutela do pai, que controla a sua vida pessoal e profissional. Agora um nova audiência em tribunal pode devolver-lhe a liberdade, coincidindo com um documentário que explica a situação da estrela pop.

Britney Spears tornou-se um ícone da cultura pop internacional, aos 19 anos, logo após o lançamento da sua carreira, em 2000. "Uma das vocalistas mais polémicas (e bem sucedidas) do século XXI", escreveu sobre ela a revista Rolling Stone. Mas a super exposição e os escândalos sucessivos fizeram com que perdesse o controlo da sua vida e há 13 anos que está sob tutela do pai James Spears, que administra a sua carreira e o seu património – uma guerra que a cantora tem travado nos tribunais. Esta quinta-feira, dia 11, há nova audiência, que pode mudar o rumo da história.

Pai tem o controlo de tudo

Isto coincide com lançamento de um documentário que questiona se o pai deve continuar como seu tutor legal. Framing Britney Spears, que já foi exibido nos Estados Unidos, revela a luta da cantora pop norte-americana, de 39 anos, para se tornar independente do pai e está a dar muito que falar. Produzido pelo jornal The New York Times, o filme de 1 hora e 15 minutos – através de pessoas próximas dela e de figuras-chave da indústria, como paparazzi e editores musicais – revela o percurso musical da artista que explodiu quando tinha apenas 17 anos e explica as razões para que, em 2008, um tribunal decidisse que as suas finanças e escolhas profissionais deveriam ser tuteladas pelo progenitor. Liz Day, jornalista que fez a investigação, afirma que James Spears tem o controlo sobre tudo: "Pode decidir quem pode visitá-la, pôr guarda-costas 24 horas por dia atrás dela, assinar contratos e acordos, tomar decisões sobre a sua casa e os seus cartões de crédito". Numa nota no final do documentário, o NYT refere que enviou várias mensagens a Britney para que participasse no projeto, mas "não é claro se as recebeu".

No Twitter, a estrela pop falou pela primeira vez, após o lançamento de Framing Britney Spears: "Adoro aproveitar os momentos simples da vida quotidiana. Cada pessoa tem a sua história e a sua opinião sobre as histórias dos outros. Todos temos vidas diferentes mas lindas e brilhantes". Atualmente a cantora tem uma vida mais tranquila e namora com o ator iraniano, Sam Asghari, de 26 anos. Os dois conheceram-se nas filmagens do seu vídeoclipe Slumber Party, em 2016.