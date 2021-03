Britney Spears quer advogada como sua tutora

A cantora de 39 anos já deixou bem claro que não quer o pai, Jamie Spears, como seu tutor e agora quer substitui-lo pela advogada, Jodi Montgomery, que foi nomeada sua conservadora temporária para os assuntos pessoais em 2019. No meio de uma batalha judicial, Britney Spears apresentou um pedido formal para substituição de tutores, uma vez que Jamie Spears continua a ser o seu tutor legal, a controlar as suas finanças e negócios.



Britney Spears, míssil, Afeganistão

Samuel Ingham, advogado que representa a cantora no tribunal de Los Angeles, já tinha dito numa audiência que ia avançar com o pedido e acabou por fazê-lo esta quinta-feira, escreve a BBC.

Jamie Spears foi nomeado tutor da filha em 2008, ano em que a cantora teve um esgotamento nervoso e foi internada para tratamento psiquiátrico. Mais tarde, em 2019, o pai da cantora teve um problema de saúde e a advogada Jodi Montgomery assumiu o lugar de Jamie Spears, apesar de este continuar, até agora, a assumir todas responsabilidades financeiras.

Em agosto do ano passado, Britney Spears tentou afastar o pai do controlo da sua vida pessoal, mas não conseguiu aprovação judicial e viu o seu pedido recusado. No entanto, já este ano, a advogada de Jamie Spears garantiu no programa de televisão Good Morning America que a estrela pop nunca pediu a rescisão do acordo com o pai. "Se quiser suspender a tutela, pode pedir ao seu advogado para abrir um processo para a cancelar", disse.