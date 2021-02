Família Real britânica tem um novo membro

A princesa Eugénia, neta da rainha Isabel II, deu à luz o seu primeiro filho. O anúncio foi feito pelo Palácio de Buckingham.





O bebé nasceu dois anos depois do casamento da princesa com Jack Brooksbank. A mãe e o bebé, que nasceu com 3.657 quilos, encontram-se de boa saúde.A princesa é a décima na linha de sucessão do trono britânico e é a filha mais nova do príncipe André e da ex-mulher Sarah Ferguson, duquesa de York.O bebé é o nono bisneto da rainha Isabel II, que tem 94 anos."A Rainha, o duque de Edimburgo, o duque de York, Sarah, duquesa de York e o senhor e a senhora Brooksbank foram informados e estão muito felizes com as notícias", revelou o Palácio.A princesa Eugénia assinalou o momento com uma fotografia em que mostra a mão do bebé, publicada no Instagram.