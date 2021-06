Britney Spears traumatizada com tutela. 'Não querem que tenha mais filhos'

Pela primeira vez, Britney Spears fez declarações públicas sobre a tutela que o pai exerce sobre a sua vida há 13 anos. A cantora manifestou ao tribunal de Los Angeles, via telefone, que quer a "vida de volta". "Não estou aqui para ser escrava de ninguém", afirmou.



Desde 2008, quando sofreu um esgotamento que levou ao seu internamento num hospital psiquiátrico, que Britney Spears não controla as suas finanças, assuntos pessoais ou tratamento médico. A tutela foi dada ao pai, mas desde 2019 que é gerida por Jodi Montgomery.



Ao tribunal, a cantora de 39 anos relatou que a tutela do pai é "estúpida" e "abusiva" e que se sente "traumatizada" e "zangada". Durante 20 minutos, revelou ainda que as publicações no Instagram, onde surge a dançar e com mensagens positivas, são mentiras. "Estou traumatizada... Não sou feliz, não consigo dormir", contou. "Estou tão zangada. E deprimida. Choro todos os dias."