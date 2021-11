Britney Spears culpa a mãe pelo processo de tutela. 'Destruiu a minha vida'

Depois de ter ficado livre da tutela legal do pai, Britney Spears acusa a mãe de ter tido a ideia de todo o processo legal que durou 13 anos.

O processo de tutela legal de Britney Spears terminou e a cantora está a aproveitar os primeiros dias de liberdade para apontar o dedo aqueles que ela considera terem sido os responsáveis. Agora foi a mãe a visada. Num post na sua conta de Instagram, Britney Spears escreveu que a ideia do processo que permitiu ao pai controlar a sua vida por 13 anos foi da mãe, Lynne.



"O que as pessoas não sabem é que foi a minha mãe que deu a ideia ao meu pai. Nunca terei esses anos de volta... ela destruiu a minha vida em segredo." A princesa da pop acabou depois por apagar a publicação da sua conta.



Ao longo de 13 anos, foi o pai Jamie que foi a cara pública do processo e controlou todos os aspetos da vida pública, privada e financeira de Britney.