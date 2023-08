Britney Spears e Sam Asghari. Fim de casamento à vista?

Luana Augusto com Ana Bela Ferreira

Luana Augusto com Leonor Riso

Luana Augusto com Ana Bela Ferreira

As mais lidas

14 meses após o casamento, Britney Spears e Sam Asghari podem estar agora a divorciar-se. A informação foi avançada pelo site TMZ e pela revista People, que citam fontes próximas das celebridades. O ator terá sido o primeiro a pedir o divórcio.



REUTERS/Mario Anzuoni

Apesar dos rumores, que rapidamente se espalharam por toda a imprensa, a informação ainda não foi confirmada pelo casal. Em março, o manager de Sam Asghari, Brandom Cohen, justificou a ausência da aliança, no ator de 29 anos, pelo facto de o mesmo estar a rodar um filme. No entanto, agora que apareceram em público, a BBC garante que também a cantora não estaria a usar a aliança.

A história de amor terá começado depois de se terem conhecido num videoclipe de Britney Spears, em 2016. Seis anos depois, em junho de 2022, casaram-se na Califórnia. Celebridades como Madonna ou Paris Hilton marcaram presença neste que foi um evento íntimo e luxuoso. O pedido terá sido feito pelo ator na sua casa, em setembro de 2021.

Sabe-se que um mês após terem ficado noivos o casal falava em concretizar o sonho de serem pais. Em abril de 2022 a cantora sofreu um aborto espontâneo.

A artista é atualmente mãe de Jayden, de 12 anos, e de Sean, de 15. Ambos são filhos do rapper Kevin Federline. Além deste casamento com Federline, que durou apenas três anos, Britney esteve também casada com Jason Alexander durante 55 horas, em 2004.

Sam Ashgari foi uma das pessoas que mais acompanhou Britney durante a sua luta pelo fim da tutela do pai Jamie, e durante o seu tratamento de saúde mental.