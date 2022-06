Ex-marido de Britney Spears obrigado a pagar 100 mil dólares por invadir casamento da cantora

O ator esteve casado com a cantora em 2004, mas o matrimónio durou apenas 55 horas. Dezoito anos depois invadiu a cerimónia da ex-mulher dizendo que ela era a sua primeira e única esposa.

Jason Alexander, ex-marido de Britney Spears, foi acusado de perseguir a cantora no dia do seu casamento com Sam Asghari. O homem de 40 anos declarou-se inocente, tanto da acusação, como de invasão de propriedade, agressão e vandalismo.