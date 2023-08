Britney Spears fala sobre divórcio. 'Seis anos é muito tempo... estou chocada'

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Depois dos rumores, a cantora Britney Spears veio confirmar publicamente que está separada do marido, Sam Asghari. Numa mensagem publicada no Instagram, Spears escreveu não conseguir aguentar mais a dor, mas que se vai manter forte perante as adversidades.







Vivien Killilea/Getty Images

View this post on Instagram A post shared by Maria River Red (@britneyspears)

Nos documentos que deram entrada no tribunal para o pedido de divórcio, Asghari alegou "diferenças irreconciliáveis". O pedido formal de divórcio mostra ainda que o casal se separou há, pelo menos, três semanas e que o ainda marido da princesa da pop lhe pede o pagamento de uma pensão de alimentos e as despesas legais.Aos seus 42 milhões de seguidores, Britney Spears escreve: "Como já sabem, Hesam e eu já não estamos juntos... seis anos é muito tempo com alguém, por isso, estou um pouco chocada mas... não estou aqui para explicar o porquê, porque honestamente ninguém tem nada a ver com isso. Mas, não conseguia aguentar mais a dor, honestamente".Britney agradece ainda o apoio que tem recebido "telepaticamente" de amigos e fãs. Numa longa mensagem, acompanhada de um vídeo onde dança, a cantora explica que até pode parecer que está tudo bem na sua vida, mas que a realidade é bem diferente. "Adoraria mostrar as minhas emoções e lágrimas que espelham como me sinto na verdade, mas por alguma razão sempre tive de esconder as minhas fraquezas."Apesar de se mostrar triste, garantiu que se vai manter "tão forte como conseguir e fazer o meu melhor". "E estou realmente a fazer um bom trabalho. Tenham sempre um dia bom e não se esqueçam de sorrir", aconselha.Também Asghari decidiu escrever aos seus fãs e pediu gentileza e garantiu manter o "amor e respeito" pela cantora. Pediu aos media que se mantivessem respeitosos e gentis.O casal conheceu-se durante a gravação de um videoclipe de 2016 e ficou noivo em setembro de 2021. Este é o terceiro casamento de Spears - que se divorciou de Kevin Ferderline, com quem tem dois filhos, em 2007 e de Jason Alexander, em 2004 depois de um casamento de 55 horas.Britney e Asghari casaram depois de a cantora ter vencido o processo que pôs fim à tutoria que o pai mantinha sobre a sua vida privada e profissional.