Polícia faz controlo de saúde a Britney Spears

A polícia da Califórnia fez um controlo de saúde à cantora Britney Spears, depois da estrela da música ter publicado um vídeo nas redes sociais onde aparece a dançar com facas. A visita aconteceu depois de uma pessoa próxima da cantora ter alertado as autoridades e mostrado preocupação pelo seu estado de saúde.







REUTERS/Mario Anzuoni

View this post on Instagram A post shared by Maria River Red (@britneyspears)

View this post on Instagram A post shared by Herman José (@herman.jose.oficial)

"Por norma não fazemos estas coisas quando são os fãs a ligar com preocupações sobre celebridades e sobre o que é dito ou feito nas redes sociais. Porém, reunimos informação e percebemos que esta pessoa não era um fã. Mas alguém próximo da menina Spears com quem mantém proximidade", indicou Dean Worthy, porta-voz do gabinete do xerife do condado de Ventura, na Califórnia, ao Huffington Post.O agente acabou por vir embora da casa de Britney Spears - onde já foi outras ocasiões verificar a sua segurança - depois de o seu chefe de segurança e o seu advogado terem garantido que estava tudo bem. Através do intercomunicador, o chefe de segurança da princesa da Pop garantiu que ela estava "muito bem" e que não queria falar com o agente cara a cara. Mais tarde o advogado telefonou para o agente, confirmou Dean Worthy.O advogado garantiu que "tudo não passou de uma reação exagerada ao vídeo e que ela estava apenas a expressar-se", apontou o porta-voz do gabinete do xerife. A polícia de Ventura acabou por concluir que Britney Spears não representava um risco para si mesma.A vida privada da cantora tem estado sob o olhar público há largos anos - desde as suas relações amorosas, os problemas de saúde mental, passando pela tutoria do pai de que se viu livre há menos de dois anos -, daí que sejam levantadas questões sobre o seu bem-estar. A cantora, no entanto, partilha com frequência vídeos onde aparece a dançar. O que criou receio desta vez foi o facto de ter um cutelo em cada mão, embora ela tenha dito, mais tarde, que não eram verdadeiros Tanto que a cantora acabou por responder aos fãs, depois de ter partilhado o vídeo, dizendo-lhes para "descontraírem" e que estava apenas a prestar homenagem à Shakira e à sua performance nos MTV Music Awards. Tendo partilhado um novo vídeo.Por cá, o vídeo foi recriado pelo humorista Herman José.