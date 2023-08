Morreu Ron Cephas Jones, ator de 'This Is Us'

Ron Cephas Jones, ator mais conhecido pelo papel de William Hill na série This Is Us, morreu no sábado. Tinha 66 anos e sofria de doença pulmonar obstrutiva.







REUTERS/Mike Blake/File Photo

A morte foi confirmada pelo seu agente à revista People. "O amado e premiado ator Ron Cephas Jones morreu aos 66 anos devido a um problema pulmonar de longa data.""A beleza interior e da sua alma era evidente para a grande audiência, desde a sua performance vencedora do Emmy de This Is Us", refere ainda o comunicado do agente. Ron Cephas Jones interpretou o pai biológico da personagem Randall Pearson na popular série de televisão, papel pelo qual recebeu dois Emmy em 2018 e 2020. Nesse mesmo ano, a filha, Jasmine, de 34 anos, venceu também o seu primeiro Emmy, tornando-os no primeiro par pai-filha a vencer no mesmo ano.O próprio revelou, em 2021, ao The New York Times que sofria de doença pulmonar obstrutiva crónica e que tinha feito um duplo transplante de pulmões, em 2020. Ao Today, em 2022, confessou: "Não quero falar em milagre, mas tive muita sorte. Tive grandes médicos. Mesmo assim foi uma difícil e dolorosa recuperação. Estou em recuperação para o resto da minha vida".Além de This Is Us, Ron Cephas Jones participou em Mr. Robot, The Get Down, Luke Cage, Looking for Alaska e Truth Be Told. No cinema entrou em Tudo em Jogo, Através da Noite, Half Nelson, Across the Universe, Dog Day e O Meu Nome é Dolemite.