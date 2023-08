Vídeo de noivado VIP desfeito em Itália alvo de investigação

A Comissão de Proteção de Dados de Itália vai apurar responsabilidades acerca do vídeo em que o banqueiro Massimo Segre é mostrado a revelar a alegada traição de Cristina Seymandi, sua ex-noiva. Será analisado se ocorreu alguma violação de privacidade no escândalo que tem dominado a imprensa italiana.





Massimo Segre decidiu romper o noivado precisamente durante a festa que antecedia o casamento dos dois revelando vários casos de infidelidade. A Comissão crê que o facto de a revelação ter sido feita durante a festa, gravada e partilhada inúmeras vezes nas redes sociais, pode constituir uma "violação das normas de privacidade em vigor".A entidade abriu então um inquérito para avaliar os artigos da lei que possam ter sido violados por Massimo Segre e deixou ainda um aviso aos "utilizadores das redes sociais e dos meios de comunicação social para o necessário respeito pela privacidade das pessoas, com particular referência à divulgação de dados pessoais relativos a relacionamentos afetivos, como tal suscetíveis de afetar particularmente a vida das pessoas envolvidas, a sua reputação e a sua esfera emocional".

Entretanto, depois da difusão do vídeo, a empresária Cristina Seymandi contratou um gestor de reputação, Luca Poma. De acordo com a imprensa italiana, Massimo Segre pode ter que pagar uma indemnização caso se comprove que injuriou a ex-noiva.

Depois da festa o empresário de 63 anos enviou uma carta ao jornal La Stampa a defender-se das acusações de difamação em que refere que não planeou que o vídeo fosse partilhado e garantindo que não era essa a sua "vontade": "Deixá-la publicamente foi certamente um gesto forte, que lamento imenso e que me custou muito porque vai totalmente contra a minha obsessão pela confidencialidade, comprovada pelo facto de as fotografias que me retratam serem poucas e quase todas não recentes".Relativamente à traição, Massimo Segre defende que "não há violência em dizer a verdade publicamente" e partilha que "se se tratasse de um relacionamento aberto, o caso não teria impedido o casamento". Mas "há exatamente três anos, a 28/07/2020, quando coloquei a safira da minha mãe no dedo da Cristina, pedindo-lhe que se casasse comigo e obtendo o seu consentimento, eu deixei de ser livre para amar outras pessoas e tal deveria ter acontecido também com ela", alega. "Este foi o pacto selado usando o anel da minha família. Cristina não só estava ciente disso como concordou e exigiu isso."No entanto, o empresário italiano considera que tal "pacto" não deveria ser algo difícil de cumprir: "Se duas pessoas se amam certamente não experimentam este acordo como uma limitação dos direitos mas como uma alegria infinita. Um exclusivo mútuo e esplêndido. Não importa se se é homem ou mulher: pertence ao outro! Eu era total e exclusivamente da Cristina".