Vídeos mostram PCP e sindicatos a impedir trabalhadores de trabalhar

"Parou, parou!". Partido e as suas estruturas sindicais estão em hospitais, fábricas, estaleiros e terminais rodoviários a abordar e bloquear os "fura-greves".
É um dos clássicos das greves, sobretudo das greves gerais. Os sindicatos, o PCP, bem como as várias estruturas ligadas ao partido, estão desde a madrugada nas ruas a formar piquetes para impedir que os trabalhadores que não querem aderir à greve vão trabalhar.
Piquetes de greve geral junto a transportes públicos e fábricas
Um exemplo está num vídeo da Juventude Comunista Portuguesa, onde se vê um grupo de pessoas com coletes de um sindicato a pararem um elétrico. "Parou, parou"!, diz um deles. O vídeo não mostra o desfecho do caso e apenas se ouvem algumas falas dos grevistas para o condutor, como "a questão que está em causa é o de nós todos, não é
só o teu", ou "é tudo [o que está em causa]. Hoje não há um, é uma família".
Na Musgueira, zona de Lisboa onde fica o terminal rodoviário da CARRIS, empresa de transportes públicos da cidade, pode ver-se a mesma situação, mas desta vez há agentes da PSP que tentam impedir a ação dos elementos do piquete.
O vídeo foi publicado na conta Greve ao Minuto com a discrição: "Polícia forma cordão e impede piquete de contactar com trabalhadores da Carris da Musgueira".
A mesma conta (que diz ser a "página para acompanhar a Greve Geral da CGTP-IN no dia 11 de dezembro") mostra o que descreve como "momentos de tensão na STCP Porto". Tal como em Lisboa, os piquetes tentaram forçar o fecho do sistema de transportes públicos do Porto.
No início do dia, a rede de piquetes foi anunciada pelo PCP: "Esta noite, a poucos minutos do início da Greve Geral, os trabalhadores começaram já a dar força à luta. As fotografias que partilhamos mostram os primeiros piquetes a formar-se, ainda antes de o relógio marcar o arranque oficial da Greve Geral — com a determinação de quem sabe que a luta pelos direitos começa cedo e não espera pela hora marcada."
As fotos mostram alguns desses piquetes espalhados pelas cidades para tentar bloquear os "fura-greves".
Vídeos mostram PCP e sindicatos a impedir trabalhadores de trabalhar
