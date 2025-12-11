Sábado – Pense por si

Portugal

Governo considera adesão à greve "inexpressiva": "A esmagadora maioria do país está a trabalhar"

Gabriela Ângelo 12:37
Capa da Sábado Edição 9 a 15 de dezembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 9 a 15 de dezembro
As mais lidas

"Se olharmos para a adesão, parece uma greve da função pública", disse o ministro da Presidência, acrescentando que a adesão tem sido pouca "em particular no setor privado e social".

Em dia de greve geral o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, afirmou que a paralisação conta com uma adesão "inexpressiva" e que "a esmagadora maioria dos trabalhadores do país está a trabalhar".

Ministro da Presidência António Leitão Amaro
Ministro da Presidência António Leitão Amaro Manuel de Almeida / Lusa

Afirmando que o Governo respeita o direito à greve e todos os trabalhadores que decidiram aderir à paralisação, Leitão Amaro diz que o Executivo tem mostrado "uma abertura ao diálogo" no que diz respeito às alterações ao pacote laboral. 

"Se olharmos para a adesão, parece uma greve da função pública", disse, acrescentando que a adesão tem sido pouca "em particular no setor privado e social". 

"Teremos mais pessoas que não conseguiram trabalhar porque houve perturbações nos transportes públicos", esclarece. 

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Greve António Leitão Amaro
Investigação
Opinião Ver mais
Carlos Torres
Carlos Torres

Como preparar a reforma

O que deve fazer para quando chegar a altura da reforma e como se deve manter ativo. E ainda: reportagem na Síria; ao telefone com o ator Rafael Ferreira.

Menu shortcuts

Governo considera adesão à greve "inexpressiva": "A esmagadora maioria do país está a trabalhar"