Governo considera adesão à greve "inexpressiva": "A esmagadora maioria do país está a trabalhar"

"Se olharmos para a adesão, parece uma greve da função pública", disse o ministro da Presidência, acrescentando que a adesão tem sido pouca "em particular no setor privado e social".

Em dia de greve geral o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, afirmou que a paralisação conta com uma adesão "inexpressiva" e que "a esmagadora maioria dos trabalhadores do país está a trabalhar".



Ministro da Presidência António Leitão Amaro Manuel de Almeida / Lusa

Afirmando que o Governo respeita o direito à greve e todos os trabalhadores que decidiram aderir à paralisação, Leitão Amaro diz que o Executivo tem mostrado "uma abertura ao diálogo" no que diz respeito às alterações ao pacote laboral.

"Se olharmos para a adesão, parece uma greve da função pública", disse, acrescentando que a adesão tem sido pouca "em particular no setor privado e social".

"Teremos mais pessoas que não conseguiram trabalhar porque houve perturbações nos transportes públicos", esclarece.