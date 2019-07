"Ou se sentam ou saem", disse Matos Correia quando, cerca das 16:45 foram votadas as mudanças à legislação laboral e os sindicalistas se levantaram em sinal de protesto.



Ao sair, gritaram "vergonha, vergonha" e "a luta continua, a luta continua".

Dezenas de sindicalistas da CGTP, envergando uma t-shirt vermelha, levantaram-se esta sexta-feira em protesto quando foram aprovadas, no parlamento, alterações à legislação laboral, votadas pelo PS, PSD e CDS, e gritaram "a luta continua" e "vergonha, vergonha".Dado que não são permitidas manifestações nas galerias do público -- os sindicalistas levantaram-se e ficaram em silêncio -- o vice-presidente da Assembleia, José Matos Correia, pediu aos agentes da PSP que mandassem evacuar as galerias.