Criando a ilusão de que seriam elementos policiais, os suspeitos aproveitaram a situação para revistar um dos elementos do casal, exigindo-lhe dinheiro e retirando-lhe o telemóvel e a carteira.



Como os suspeitos já estavam a ser investigados pela PSP, os agentes que presenciaram toda a ação reconheceram-nos e detiveram-nos, apreendendo os objetos roubados ao turista, que os recebeu de volta.



Além desta ocorrência, no dia anterior, um dos assaltantes vitimou outra pessoa, roubando um telemóvel e ameaçando-a com uma faca.



Os detidos já foram presentes a tribunal, tendo sido aplicada a um deles a medida de coação de apresentações periódicas e aos restantes a medida de coação mais gravosa: a prisão preventiva.

