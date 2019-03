Fernando Medina incluiu ainda na sua proposta que a limitação horária do miradouro de Santa Catarina seja "fixada, por referência, entre as 07:00 e as 23:00".

A Câmara de Lisboa aprovou hoje a requalificação do miradouro de Santa Catarina com a instalação de uma vedação em horário noturno, "passível de ser transitória", sendo reavaliada um ano depois da conclusão das obras.



O presidente do município, Fernando Medina (PS), acrescentou à proposta que levou à reunião pública extraordinária do executivo municipal que a vedação ao miradouro, conhecido por Adamastor, seja uma solução "passível de ser transitória, pelo que se define a avaliação pela Câmara num prazo de um ano da conclusão das obras".



O projeto de requalificação, que inclui a vedação, foi aprovado com os votos contra do BE e do PCP, tendo os vereadores do PSD votado de forma diferente - Teresa Leal Coelho não estava presente no momento da votação, mas declarou previamente estar contra a barreira, e o vereador João Pedro Costa absteve-se, enquanto o CDS-PP e o PS votaram a favor.



Na reunião do executivo municipal foram ainda rejeitadas propostas do PCP e do BE que recusavam a solução de uma vedação em torno do miradouro para o seu encerramento noturno.



Fernando Medina incluiu ainda na sua proposta que a limitação horária do miradouro seja "fixada, por referência, entre as 07:00 e as 23:00, sendo adequada pela Câmara por pedido da Junta de Freguesia da Misericórdia", sendo o exercício dessa limitação horária uma competência exclusiva daquela junta, "não podendo ser exercida por qualquer outra entidade que não seja pública".