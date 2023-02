Validados 512 testemunhos de abusos sexuais na Igreja em Portugal

A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica validou 512 testemunhos de abusos sexuais cometidos no seio da Igreja Católica em Portugal, anunciou o líder da comissão, Pedro Strecht. Foram recebidos 564.





Porém, com base nesses testemunhos, a Comissão estima que tenha havido pelo menos 4.815 vítimas - no "mínimo". "Os testemunhos permitem chegar a rede de vítimas muito mais extensa", disse Pedro Strecht.25 denúncias foram encaminhadas para o Ministério Público. 77% dos abusadores eram padres e 96%, do sexo masculino e os cinco distritos onde houve mais casos foram Lisboa, Porto, Braga, Santarém e Leiria. Pedro Strecht considera que houve "zonas negras" onde eram cometidos abusos, como seminários ou instituições religiosas concretas. Outros locais mencionados foram colégios, confessionários, sacristia, casa do padre e sedes de escuteiros.48% das pessoas que fizeram as denúncias falaram pela primeira vez do crime de que foram vítimas à comissão. O pico de abusos verifica-se entre os anos 60 e 90.Daniel Sampaio fez a segunda intervenção, indicando que o abuso costuma ser cometido contra vítimas que ainda não chegaram à puberdade e por pessoas que lhes são próximas. As vítimas ficam com sequelas ao nível da regulação das emoções, do sono, e da alimentação. A perturbação de stress pós-traumático é a mais associada ao abuso sexual. "Há correlação com abuso de álcool, das drogas, e esquizofrenia", continuou.As pessoas abusadoras estão muito bem definidas nas comunidades, onde prestam serviços relevantes, acrescentou o psiquiatra. "Temos vítimas que foram pessoas que colaboraram em cerimónias religiosas", afirma. Quanto ao abusador, "há preparação prévia" para o contacto sexual, e o abusador fica em alerta sexual quanto à criança. "Estas pessoas não têm capacidade de regular os seus impulsos, está perdida ou desregulada.""O tratamento mais importante dos abusadores é ter uma Justiça célere e eficaz", considera, sendo fundamental. "A ideia de poder haver uma pena é uma inibição externa para o comportamento abusivo." Tratamento pode ser feito com psicofármacos mas aliados a terapia.Laborinho Lúcio foi o terceiro a falar e adianta que foram elencados no relatório os crimes de abuso sexual como definido na lei cometidos contra pessoas até aos 18 anos. Laborinho Lúcio adiantou que a Comissão prepara uma lista de abusadores no ativo, concluída até ao fim do mês, que será entregue à Igreja e ao Ministério Público. O antigo ministro da Justiça sugeriu ainda que a lei relativa à prescrição dos crimes de abuso sexual seja alterada para os 30 anos de idade da vítima (em vez de 23).O relatório da Comissão Independente começou a ganhar corpo a partir de 11 de janeiro do ano passado, quando começou a receber testemunhos, e em menos de uma semana foram validadas 102 denúncias.O relatório já é do conhecimento da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), que recebeu no domingo o documento da parte da Comissão Independente, coordenada pelo pedopsiquiatra Pedro Strecht.Hoje será também conhecida a primeira reação da CEP, presidida pelo bispo de Leiria-Fátima, José Ornelas, e para 3 de março foi já convocada uma assembleia plenária extraordinária Conferência Episcopal para analisar o relatório.Liderada pelo pedopsiquiatra Pedro Strecht, a comissão independente é ainda constituída pelo psiquiatra Daniel Sampaio, pelo antigo ministro da Justiça e juiz conselheiro jubilado Álvaro Laborinho Lúcio, pela socióloga e investigadora Ana Nunes de Almeida, pela assistente social e terapeuta familiar Filipa Tavares e pela cineasta Catarina Vasconcelos.