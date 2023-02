As explicações de Setúbal e Beja sobre a falta de resposta à Comissão

A diocese de Setúbal rejeitou esta quinta que tenha havido recusa da parte do administrador diocesano em responder à Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra Crianças na Igreja, atribuindo o caso ao momento da saída do bispo.





O relatório da Comissão Independente liderada por Pedro Strecht, divulgado na segunda-feira, indica que duas dioceses não responderam aos pedidos de entrevista aos bispos ou a quem os substituía na altura, Setúbal e Beja.Esta quinta-feira, em comunicado, a diocese de Setúbal informa que o atual administrador diocesano, padre José Lobato, "nunca recebeu, para a realização de uma entrevista, qualquer contacto" da comissão.Citando o relatório, a diocese revela que o primeiro convite da comissão aos responsáveis diocesanos para uma reunião "foi lançado a 25 de fevereiro de 2022 e o segundo a 17 de março do mesmo ano, datas que coincidiram, na diocese de Setúbal, com a mudança de D. José Ornelas para a diocese de Leiria-Fátima".José Ornelas foi bispo de Setúbal até 28 de janeiro, data em que foi nomeado bispo de Leiria-Fátima e, "a partir desse momento e até à sua tomada de posse, em 13 de março, na diocese para a qual tinha sido nomeado, governou interinamente a diocese de Setúbal, tendo recebido os dois convites da Comissão Independente: um na qualidade de administrador Diocesano de Setúbal (em fevereiro) e outro na qualidade de bispo de Leiria-Fátima (em março)".O padre José Lobato foi eleito administrador diocesano de Setúbal a 14 de março", com esta diocese a garantir, no comunicado, que "falando com Ana Nunes de Almeida, membro da Comissão Independente, concluiu-se que houve certamente uma falha de comunicação neste tempo de transição, afirmando a socióloga não ter havido qualquer indício de recusa" do sacerdote em ser entrevistado."Situação diferente é a referente aos Arquivos Diocesanos. Nesse caso, os contactos do Grupo de Investigação dos Arquivos Eclesiásticos Diocesanos foram já feitos com o padre José Lobato, que recebeu o grupo de historiadores em Setúbal, por duas vezes, abrindo totalmente os arquivos para que pudessem levar a cabo o seu trabalho", acrescenta a nota.Segundo o relatório, da diocese de Setúbal foram reportados 19 casos à comissão coordenada pelo pedopsiquiatra Pedro Strecht.Relativamente ao caso do bispo de Beja, D. João Marcos, este refere ao Observador que apenas não foi entevistado pela comissão independente porque "se esqueceu de responder a esse pedido da comissão", no enatnto garante que colaborou com o organismo através da abertura dos arquivos históricos da sua diocese.D. João Marcos garantiu que também ficou supreendido" com a informação de que a diocese de Beja não respondeu ao Inquérito e garante que respondeu à " Comissão de Inquérito no dia 29 de outubro de 2022 e também, no passado dia 7 de fevereiro".Na realidade o que aconteceu foi que "por esquecimento" não respondeu ao primeiro inquérito.A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja Católica em Portugal iniciou a recolha de testemunhos de vítimas em 11 de janeiro de 2022, tendo validado 512 denúncias das 564 recebidas, o que permitiu a extrapolação para a existência de um número mínimo de 4.815 vítimas nos últimos 72 anos.A Conferência Episcopal Portuguesa vai tomar posição sobre o relatório, de quase 500 páginas, numa Assembleia Plenária agendada para 03 de março, em Fátima.