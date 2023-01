Em 2022, homens vítimas de abuso sexual “não conseguiam ter um momento de alívio”

Ao longo dos seus seis anos de existência, celebrados esta quinta-feira, a associação Quebrar o Silêncio que se dedica a ajudar homens vítimas de abuso sexual foi procurada por 594 homens e rapazes. 127 pessoas procuraram ajuda só em 2022, um ano marcado pelas notícias acerca do trabalho da Comissão Independente (CI) para o Estudo de Abusos Sexuais contra Crianças na Igreja em Portugal. Segundo Ângelo Fernandes, fundador da Quebrar o Silêncio, estas levaram à intensificação de sintomas relacionados com o abuso sexual em vítimas: "Muitos homens disseram-nos que não havia forma de fazer uma pausa, por todas as semanas estarem a ser confrontados com várias notícias. Não conseguiam ter um momento de alívio."