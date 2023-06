Tutti Frutti: Carta aberta no PSD Lisboa é 'apelo a linchamento público'

Margarida Saavedra não poupa nas críticas ao grupo de militantes que se está a organizar para ir à reunião desta sexta-feira da concelhia do PSD de Lisboa pôr em causa Luís Newton e tentar forçar eleições para os oito núcleos que estão agora a ser constituídos. Para a presidente da mesa da assembleia da concelhia, a carta aberta que circula com um apelo à participação nessa reunião e ataques a Luís Newton pelo seu envolvimento no caso Tutti Frutti "representa uma tentativa de um grupo que perdeu as eleições e não se conforma com isso".