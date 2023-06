PSD Lumiar quebra tabu com o Chega

O grupo do PSD na Assembleia de Freguesia do Lumiar, em Lisboa, apresentou uma proposta com os eleitos do Chega naquela junta. Uma iniciativa que colide com as garantias dadas pelo presidente do PSD Lisboa nas autárquicas.

A proposta não teria grande história se não fossem os dois símbolos que aparecem no topo da primeira página. Lado a lado, estão os símbolos do PSD e do Chega, a encimar a Moção n.º 3, que estes dois partidos vão apresentar na 9.º reunião ordinária da Assembleia de Freguesia do Lumiar, esta quarta-feira, para propor o condicionamento do trânsito à porta da Igreja de Nossa Senhora da Porta do Céu, em Telheiras. O facto de a proposta juntar estes dois partidos choca de frente com as indicações dadas pelo líder da concelhia de Lisboa do PSD, Luís Newton, que tem reiteradamente afastado qualquer ideia de aproximação ao partido liderado por André Ventura.



Newton contra a ideia de "normalizar" discurso do Chega

Em agosto de 2020, em plena campanha eleitoral, Newton emitia um comunicado, pouco depois de Rui Rio dar uma entrevista à RTP na qual o então líder do PSD deixava a porta entreaberta ao Chega. "Se o Chega evoluir – embora seja um partido marcadamente de direita, em muitos casos de extrema-direita, muito longe de nós que estamos ao centro – para uma posição mais moderada, penso que as coisas se podem entender", dizia Rio.