Construção do campo de rugby do Belenenses investigado na operação Tutti Frutti

A construção de um novo campo de rugby para a equipa do Belenenses em 2017 está a ser investigada pelo Ministério Público no âmbito do processo Tutti Frutti, avança a CNN. Envolvidos estarão Sérgio Azevedo, Luís Newton e Carlos Eduardo Reis, "os sociais-democratas do Tutti-Frutti".







O terreno, em Monsanto, foi cedido ao clube pela autarquia ainda no mandato de António Costa. E, em 2017, já com Medina como autarca, a câmara contribuiu com 200 mil euros para a construção do campo. Segundo a tese do Ministério Público, o deputado do PSD Sérgio Azevedo fez pressão para que essa quantia fosse oferecida e que a obra fosse adjudicada à empresa Ambigold, do amigo Carlos Eduardo Reis, apesar de a proposta deste ser 80 mil euros acima das outras.A proposta foi votada em reunião do executivo municipal e recebeu aprovação. Medina foi ao lançamento do projeto do Belém Rugby Park."Eles comprometeram-se a nos/te dar a obra em troca de os conseguirmos ajudar", disse Sérgio em mensagem a Carlos Eduardo Reis. Para o MP, "Carlos Reis é braço direito de Sérgio Azevedo".A procuradora Andrea Marques diz que "investigam-se as circunstâncias em que decorreram procedimentos camarários referentes à cessão de terreno público sito em Monsanto, à construção de equipamento desportivo e à atribuição de apoio financeiro destinado a esse desiderato", segundo a CNN.A completar o ramalhete, a equipa do Belenenses tinha o patrocínio da junta de freguesia da Estrela, liderada por Luís Newton, outra das figuras social-democrata na mira do MP. E apesar das várias tentativas para que a Ambigold consiga a empreitada, a mesma acabou por ficar para a empresa que fez a proposta mais baixa. A Ambigold consegue apenas o contrato para fornecer a relva do campo.