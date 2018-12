Inspirados nos "coletes amarelos" de França, grupos de cidadãos prometem sair às ruas esta sexta-feira para alertar para os problemas que consideram prejudicar Portugal e os portugueses, exigindo aumentos em várias áreas e também um combate mais efectivo à corrupção.

Num comunicado divulgado nas redes sociais, o Movimento dos Coletes Amarelos Portugal definiu-se como "pacífico, apartidário, sem fins lucrativos, de união e apoio a todos os grupos e indivíduos" que estejam "insatisfeitos com os variados problemas de actualidade" do País. Mais, esperam que estes grupos estejam "dispostos a protestar até que os mesmos [problemas] estejam resolvidos".

Segundo a Polícia de Segurança Pública, estão confirmados e identificados 25 protestos em 17 pontos do País. Há quatro manifestações marcadas para Lisboa (na Ponte 25 de Abril, no Marquês de Pombal, no Palácio de Belém e na A8) e duas no Porto (VCI/Nó de Francos e Avenida da Associação Empresarial de Portugal). Há ainda protestos marcados para Aveiro, Braga, Castelo Branco, Coimbra, Faro, Guarda, Leiria, Santarém, Viana do Castelo, Setúbal, Bragança, Évora e Viseu.

Protestos coletes amarelos PSp Foto: PSP

As autoridades pediram aos "coletes amarelos" que respeitem "os princípios previstos na legislação em vigor que enquadra o direito de reunião e manifestação", tal como as instruções das forças das autoridades. Instam ainda os manifestantes a "terem em consideração os normativos em vigor que proíbem bloqueios de vias rodoviárias, perturbando o direito de circulação de todos os cidadãos".

Relativamente aos restantes cidadãos, a PSP aconselha-os a privilegiarem a utilização de transportes público para se movimentarem, em vez de recorrerem ao automóvel. Àqueles que decidirem utilizarem veículo próprio, as autoridades lembram que é aconselhável "verificarem se o seu itinerário não se encontra com a circulação condicionada". A PSP explicou ainda que, caso considere necessário a intervenção das autoridades policiais, os cidadãos não devem hesitar em pedir a colaboração de qualquer polícia ou ligar o 112.

À Lusa, a porta-voz do MCAP, Ana Vieira, disse esperar o máximo de pessoas possível no protesto de sexta-feira, de modo a "amplificar o descontentamento" que considera existir entre a população. "Queremos juntar todas as vozes portuguesas. O que nós pretendemos com a nossa página é juntar o máximo de pessoas possível, para que todas tenham a sua voz. Amplificar o descontentamento da população que é real", referiu Ana Vieira, garantindo que o movimento não tinha sido, até esta quinta-feira, contactado por qualquer membro do Governo.

Garantidamente fora dos protestos vão estar os taxistas, que este ano encetaram várias acções de protesto contra a chamada Lei Uber. Em declarações à SÁBADO, o presidente da Federação Portuguesa do Táxi, Carlos Ramos, defendeu que, "em democracia e em seriedade, a indignação só fica legitimada com rostos". "Seria irresponsável e até perigoso a FPT fazer parte de um movimento que não tem a coragem de se revelar à sociedade", disse à SÁBADO Carlos Ramos. "Como presidente da FPT, apelo à responsabilidade democrática dos nossos associados", reforçou.











Drones e polícias aquecem redes sociais

Foi num desses grupos de WhatsApp que a SÁBADO viu apelos para que sejam postos a circular drones perto do aeroporto de Lisboa, para interromper o tráfego aéreo. A ideia é fazer algo semelhante ao que aconteceu esta quarta-feira no aeroporto de Gatwick, em Londres.



"Já estão os drones a circular em Inglaterra, no aeroporto. Quero ver o mesmo a acontecer aqui em Portugal. Quero ver os drones no ar aqui no aeroporto para a gente parar isto tudo", afirmou um membro do referido grupo.

O regulamento da Autoridade Nacional de Aviação Civil proíbe o voo destes aparelhos a mais de 120 metros de altura e nas áreas de aproximação e descolagem de um aeroporto, incluindo coimas relacionadas com drones. Contudo, as ideias que surgem nos grupos estão fora da área de actuação da ANAC, porque configuram um crime inscrito na moldura penal. "É um acto terrorista", esclareceu fonte oficial da ANAC. "Trata-se de um apelo ao terrorismo. E os atentados aos transportes aéreos ultrapassam a ANAC."

Um dos temas que mais aqueceu alguns dos grupos foi a acção das autoridades, demonstrando que há que os considere inimigos e aliados. Numa mensagem partilhada no grupo REVOLTA Nacional (A8 lis) – grupo que tem como fim planear o bloqueio da A8 -, um dos membros do grupo de WhatsApp escreveu uma mensagem dirigida directamente aos "espiões do SIS, PJ e outras tantas instituições" que acreditam estão infiltradas no grupo. "Façam o vosso trabalho com rigor e excelência. Não nos associem à extrema-direita", escreveu.

Na maior parte dos grupos, os "coletes amarelos" falam em protestos pacíficos, atitude que não agrada a alguns: "Quando chegar o corpo de intervenção quero ver quem fica na linha da frente", desafia um dos membros do grupo REVOLTA Nacional (A8 Lis). O manifestante dá pelo nickname de ~Don Ar, membro bastante activo em vários dos grupos e que considera o Governo como "o inimigo público".

Em vários grupos foi ainda partilhada uma fotografia de uma equipa de intervenção policial com uma dúzia de agentes, cercados por centenas de manifestantes e com a frase "Never forget they are the few we are the many" (Nunca se esqueçam que eles são os poucos e nós os muitos), apelando a que os manifestantes não temam, já que têm a força dos números.

Do outro lado da barricada estão os manifestantes que garantem que as forças das autoridades estarão do lado dos coletes amarelos. "Acabei de ter a confirmação que os guardas prisionais de Lisboa vão estar no Marquês (de Pombal, em Lisboa) a protestar connosco", afirma um manifestante.

Já outro garante que não é necessário os manifestantes preocuparem-se com a polícia porque "soube de fonte segura" que a polícia estará toda do lado dos manifestantes "porque estão também descontentes com a situação actual".



Quais são as exigências dos "coletes amarelos"?

Nas horas antes do protesto, o MCAP divulgou as oito medidas que desejam ver tomadas pelo Governo. Mas fê-lo a dois tempos: se num primeiro texto, por exemplo, apareciam os valores exigidos para os aumentos, na missiva definitiva esses dados desapareceram.

No topo das exigências aparece a redução de taxas e impostos, como o IVA e o IRC, o "fim do imposto sobre produtos petrolíferos" (ISP) e "a redução para metade do IVA sobre combustíveis e gás natural". O MCAP pretende ainda a "redução das taxas sobre a electricidade, com incidência sobre as taxas de audiovisual e de emissão de dióxido de carbono". Neste primeiro ponto, exigem também a "concessão de incentivos, fiscais e outros, para as micro e pequenas empresas poderem pagar, com a correspondente taxação às grandes empresas e multinacionais, com base na sua margem de lucro.

No segundo ponto, é defendido o aumento do salário mínimo nacional e, no terceiro, o aumento do valor do subsídio de emprego e do seu tempo de duração.

No quarto ponto, surgem as alterações às pensões e reformas. O movimento defende que se diminuam "as disparidades nas pensões", com "especial atenção às mais baixas, e que se acabe com "as reformas milionárias".

No quinto ponto, aparece uma das "bandeiras" do movimento, que exige a adopção "imediata de medidas visíveis e expressas de combate contra a corrupção no Governo, na Administração Pública, nos serviços públicos" e nos sectores "empresarial e bancário". Deste modo, defendem a criação de "unidades especializadas independentes na prevenção e combate à corrupção" e uma "investigação e punição efectivas de todos os crimes de corrupção, passados e futuros".

A actividade política é escrutinada, defendendo-se que os políticos se passem a reformar aos 66 anos, que se reduza o número de deputados na Assembleia da República, que os representantes sejam eleitos por voto directo e que se acabe com as subvenções vitalícias, ou que as mesmas sofram um corte.

O Serviço Nacional de Saúde também entra na lista de preocupações dos "coletes amarelos" portugueses. Na sua missiva, os "coletes" pedem o fim da "prática antagónica existente entre as necessidades do doente e os lucros da indústria farmacêutica, entre o valor de uso e o valor de troca dos medicamentos, face ao poder de compra dos portugueses". O movimento deseja que, estas medidas, ajudem a "impedir o enriquecimento pessoal de políticos que servem os interesses da indústria farmacêutica".

O MCAP também exigem mudanças para os sectores primário e secundário, "importantes pilares da Nação." Para o sector primário, defendem-se condições para que "a produção e exportação das matérias-primas passem a ter um valor agregado", como acontece por exemplo os produtos industrializados, "com o devido controlo da qualidade de produção, através da exploração de verdadeiros recursos da natureza."

No caso do sector secundário, o MCAP lembra que "países com um bom grau de desenvolvimento possuem uma significativa base económica concentrada no sector secundário", como tal, a exportação destes produtos "também poderá gerar riqueza para a indústria nacional".

O caderno de reivindicações fecha com medidas referentes ao direito à habitação e à luta pelo fim da crise imobiliária. O grupo quer "acabar com a especulação imobiliária".

Com Diogo Barreto, Leonor Riso e Mariana Branco