Todos os feridos resultante do incêndio da noite desta quinta-feira são ligeiros e entre eles está um agente da PSP.

Um incêndio num prédio de quatro andares em São Domingos de Rana, concelho de Cascais, Lisboa, fez esta noite 13 feridos, tendo nove sido transportados ao hospital por inalação de fumos, informou a protecção civil.



Fonte do Comando Nacional de Operações de Socorro adiantou que todos os feridos são ligeiros e que entre eles está um agente da PSP.



O alerta para o incêndio na cozinha do rés-do-chão do prédio de habitação foi dado às 22h08 de quinta-feira.



Segundo o Comando Nacional de Operações de Socorro, este piso ficou sem condições de habitabilidade, pelo que os moradores vão ficar alojados em casa de familiares.



Os restantes moradores do prédio já terão regressado às suas casas.



O combate ao incêndio envolveu 44 operacionais e 15 veículos.