"Coletes amarelos" querem trancar portagens da Ponte 25 de Abril Para o dia 21 de Dezembro, está marcada uma manifestação em Portugal dos "coletes amarelos", o protesto que nasceu em França. Está a ser organizada através do Facebook e Whatsapp, e tem hora marcada: 7 da manhã. Entre os locais que os manifestantes prometem afectar, encontra-se a Ponte 25 de Abril: querem trancar as portagens.

O protesto dos coletes amarelos em Portugal, chamado "Vamos parar Portugal como forma de protesto", está agendado para o dia 21 de Dezembro. Em comunicado, a PSP informa que será adoptado um "dispositivo de segurança adequado". O protesto está marcado para várias cidades.

A Polícia recorda que "as entidades ou cidadãos que pretendam realizar reuniões, comícios, manifestações ou desfiles em lugares públicos ou abertos ao público" devem comunicar essa intenção, "por escrito e com a antecedência mínima de dois dias úteis, ao presidente da câmara municipal do município onde as acções venham a decorrer". Desta maneira, é possível às autoridades reunir com as entidades administrativas. A organização do protesto marcado para dia 21 decorreu através das redes sociais e Whatsapp.



A PSP apela a todos os cidadãos que decidam exercer o seu direito de manifestação, que o façam de maneira "pacífica" e respeitosa para com a lei e informa ainda que os contactos dos Comandos Distritais - para comunicar as manifestações - podem ser obtidos através do site oficial da PSP, escolhendo o Distrito, no item "Onde Estamos".