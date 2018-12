A PSP está atenta aos grupos de Whatsapp em que têm sido planeadas as acções de protesto para esta sexta-feira, 21 de Dezembro: o Movimento Coletes Amarelos Portugal promete parar Portugal. Há agentes da polícia "infiltrados" em dezenas dos grupos de WhatsApp, a monitorizar os planos que vão sendo traçados. Esta atenção dedicada pelas forças da autoridade não passou despercebida aos manifestantes que trocam mensagens. Alguns consideram a polícia como inimigos do protesto, outros garantem que serão seus aliados. A grande maioria dos "coletes amarelos" espera que os agentes cumpram o seu dever, mas que os respeitem e aos seus direitos de manifestação.

Numa mensagem partilhada no grupo REVOLTA Nacional (A8 lis) – grupo que tem como fim planear o bloqueio da A8 -, um dos membros do grupo de WhatsApp escreveu uma mensagem dirigida directamente aos "espiões do SIS, PJ e outras tantas instituições" que estão infiltradas no grupo.

Nessa declaração dirigida às autoridades, o "colete amarelo" refere que a mensagem se dirige aos "meus empregados, sim meus empregados e empregados de mais uns quantos milhares de contribuintes que vos pagam o salário" e que estes nunca poderão impedir que o mesmo participe nesta "revolta nacional e respectiva manifestação", lembrando que "a nossa constituição da república (sic)" lhe concede esse direito, o de se manifestar pacificamente.

"Para informação dos senhores não sou extremista nem tenho essa ideologia", continua, negando ligações a grupos de extrema-direita. Foi referido várias vezes que a manifestação estaria a ser organizada por membros de grupos extremistas, teoria que ganhou força quando o PNR começou a divulgar a manifestação na sua página oficial de Facebook. Entretanto a PSP já informou que não encontra ideologias políticas entre a maior parte dos manifestantes.





Para o dia 21 de Dezembro, está marcada uma manifestação em Portugal dos "coletes amarelos", o protesto que nasceu em França. Está a ser organizada através do Facebook e Whatsapp, e tem hora marcada: 7 da manhã. Entre os locais que os manifestantes prometem afectar, encontra-se a Ponte 25 de Abril: querem trancar as portagens.

Este utilizador tem ainda um pedido a fazer aos agentes que estiverem a ler a mensagem, ou que tomem conhecimento da mesma: "Façam o vosso trabalho com rigor e excelência. Não nos associem à extrema-direita". Acrescenta ainda: "Investiguem, censurem mas não vão conseguir parar esta manifestação pacífica. Claro que aqueles que não cumprirem com a lei acho bem que façam o vosso trabalho e que os punam de acordo com a lei".

A revolta contra a polícia

No entanto, nem todos pensam como este manifestante. Há quem olhe desconfiado para a polícia e acredite que a sua única intenção seja estragar os planos dos manifestos e que a partir do momento em que a manifestação começar, as autoridades vão partir para a violência.

No entanto, na maior parte dos grupos, os "coletes amarelos" falam em protestos pacíficos, atitude que não agrada a alguns: "Quando chegar o corpo de intervenção quero ver quem fica na linha da frente", desafia um dos membros do grupo REVOLTA Nacional (A8 Lis). O manifestante dá pelo nickname de ~Don Ar, membro bastante activo em vários dos grupos e que considera o Governo como "o inimigo público".

Há um membro do grupo que afirma que se as pessoas aderirem ao protesto e incomodarem a ordem pública, a polícia vai começar "logo a dar" e refere ainda que estava a pensar "levar máscara anti gás lacrimogéneo e os óculos de natação", para não ser afectado por estes dispositivos.







Onde se vão concentrar os coletes amarelos de Portugal esta sexta-feira Os protestos dos "coletes amarelos" em Portugal está marcado para esta sexta-feira, dia 21 de Dezembro, em Portugal. O Movimento Coletes Amarelos Portugal (MCAP) indicou vários pontos de concentração por todo o país, que pode ver neste mapa: A porta-voz do Movimento Coletes Amarelos Portugal (MCAP), Ana Vieira, disse esperar o máximo de pessoas possível no protesto de sexta-feira, de modo a "amplificar o descontentamento" que considera existir entre a população.





Em vários grupos foi ainda partilhada uma fotografia de uma equipa de intervenção policial com uma dúzia de agentes, cercados por centenas de manifestantes e com a frase "Never forget they are the few we are the many" (Nunca se esqueçam que eles são os poucos e nós os muitos), apelando a que os manifestantes não temam, já que têm a força dos números.

Há ainda vários utilizadores que dizem ter informações internas de que os polícias estão a tentar travar os avanços da manifestação e que já começaram a revistar carros e camiões em busca de armas. "Pedem documentos e revistam o carro por causa de armas, etc", refere um dos participantes dos grupos.

Polícias aliados à causa

Do outro lado da barricada estão os manifestantes que garantem que as forças das autoridades estarão do lado dos coletes amarelos.

"Acabei de ter a confirmação que os guardas prisionais de Lisboa vão estar no Marquês (de Pombal, em Lisboa) a protestar connosco", afirma um manifestante.

Já outro garante que não é necessário os manifestantes preocuparem-se com a polícia porque "soube de fonte segura" que a polícia estará toda do lado dos manifestantes "porque estão também descontentes com a situação actual".





