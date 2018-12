Para o dia 21 de Dezembro, está marcada uma manifestação em Portugal dos "coletes amarelos", o protesto que nasceu em França. Está a ser organizada através do Facebook e Whatsapp, e tem hora marcada: 7 da manhã. Entre os locais que os manifestantes prometem afectar, encontra-se a Ponte 25 de Abril: querem trancar as portagens.

De acordo com o jornal i, nas redes sociais também se manifesta a intenção de parar o trânsito no Marquês de Pombal. No Porto, querem impedir a circulação no Nó de Francos. Em Loures, querem parar as portagens da A8. Estão ainda marcados encontros no Rossio, em Viseu, e no Fórum Algarve, em Faro.

Mais de 45 mil pessoas estão interessadas no grupo de Facebook "Vamos parar Portugal como forma de protesto" e 14 mil confirmaram a presença.