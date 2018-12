Foram poucas as centenas de pessoas que se manifestaram, esta sexta-feira, juntamente com o movimento dos "coletes amarelos" que prometia parar Portugal. Não conseguiram. O distúrbio maior foi em Braga. No Marquês de Pombal, em Lisboa, a presença de manifestantes foi irrisória e isso irritou os "coletes laranja", que se diziam prontos para proteger os que protestavam.

Pelas 8h30 da manhã, quando se começou a tornar claro que a manifestação não iria ter, por uma grande margem, o impacto previsto, centenas de mensagens caíram no grupo de WhatsApp NEWLANDLAW (Lei da Nova Terra). "TENHO NOJO DE MUITOS PORTUGUESES. Só falam caralho. Ninguém aparece", lamentava um dos membros. Na noite anterior milhares de mensagens foram trocadas até altas horas da madrugada para preparar a manifestação. Mas ninguém esperava que aparecessem apenas poucas dezenas de insatisfeitos. Três dos principais incitadores falavam em membros suficientes para parar o País durante vários dias. No próprio dia, o máximo que aconteceu foi parar a cidade de Braga ao início da manhã.

As discórdias internas dentro do grupo não tardaram. Uns acusavam os líderes de falarem e não agirem. Um dos cabecilhas culpava "o povo" que se acomodou. Todos culpavam os jornalistas e polícias; a uns por não os deixarem manifestar, a outros por não darem a versão dos factos que eles queriam.

Apelos à violência

Nos dias que antecederam esta sexta-feira, muitas vezes os "coletes laranja" falaram em respeitar um período de 48 horas, para que as exigências dos "amarelos" fossem aceites pelo Governo. Findo esse período, os "laranjas partiram para a violência". O mesmo acabaria em caso de carga policial. Os protectores iriam enfrentar a polícia. Mas a meio do dia desta sexta, um dos mais activos membros do grupo - que não estava em Lisboa: "Esqueçam as 48 horas. Partam já para a violência. É para partir tudo". Mas nada aconteceu.

Os "coletes amarelos" desmobilizaram, não houve cargas policiais e Portugal moveu-se com apenas alguns episódios de maior congestão. Os "coletes laranja" ainda prometem continuar a lutar. Mas não parece que haja quem esteja disposto a lutar ao seu lado com a intensidade pretendida.